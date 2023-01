Vaike Uibopuu kandideerib elutööpreemiale

Uibopuu on pärit Antsla vallast Urvastest, kus ta sirgus koolijuhatajast, koori- ja orkestrijuhist isa Johannes Rööbi peres.

Ta on loonud Tartu ülikooli kammerkoori ja akadeemilise naiskoori vilistlaskoori, oli kauaaegne ülikooli akadeemilise naiskoori dirigent. Tema käe all tõusis see koor Eesti parimaks naiskooriks, kes tuntud ka rahvusvaheliselt.