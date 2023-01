Täiskohaga koolis töötav Rammul annab tunde kolmandast üheksanda klassini. Kuna magistriõpingud on alles pooleli, on tal tööleping esialgu järgmise aasta novembrini.

«Magistriõppes ei jätka ma mitte selle pärast, et millalgi koolijuhiks hakata. Magistrikraad ja õpetaja kutse on eeldus tähtajatu lepingu saamiseks ning selleks, et tagada endale parem tulevik õpetajaametis, asusingi edasi õppima,» selgitas Krootuse kooli inglise keele õpetaja.