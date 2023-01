Galerii ⟩ Antsla lükkas liikumisaasta käima spordipeoga

Võistlustulle asus üheksa meeskonda, keda ootas viis omanäolist võistlust, mille sisu said osalejad teada alles kohapeal. «Ette valmistuda võistlusteks ei saanud, need on ise välja mõeldud. Konti murdvat midagi ei ole, keegi ennast narriks tegema ei pea. Pigem on need lustlikkusele suunatud, mitte sportlikule saavutusele,» selgitas enne võistluseid Antsla valla haridusnõunik Pille Raudam.