Valgamaal varastati kaks tühja paagiga traktorit

Politsei sai laupäeval teate, et Puka alevikus on Kesk tänaval maja kõrval asuva varjualuse alt ära varastatud kaks traktorit: punast värvi Zetor Proxima 100 numbrimärgiga 0519TH (väljalaskeaasta 2011) ning Bobcat S175, mille eritunnuseks on 50. juubeli kleepsud.