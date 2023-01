Haanja võõrustab laskesuusatamise IBU juunioride karikasarja etappi

Kuna tegemist on esimese rahvusvahelise laskesuusatamise võistlusega Haanjas, siis on võistluskeskus pidanud mitmeid uuendusi läbi viima.

«Haanja puhke- ja spordikeskuses on valminud lasketiiru tagumine kaitsesein ning korrastamisel on lasketiiru elektrisüsteem. Jõudsalt edeneb ka tehislume tootmine,» ütles korralduskomitee esimees Juri Gotmans.

Haanjas on starti oodata ligi 250 sportlast 26 rahvuskoondisest. Eesti noorte- ja juunioride koondise liikmed on sel hooajal IBU juunioride karikasarjas juba mitmeid häid kohti noppinud. Kui Martelli etapil tulid nii Tuudor Palm kui Markus Rene Epner 7. kohale, siis Obertilliachis sai Jakob Kulbin kaela kuldmedali. Haanjas on Eesti sportlastele nii noormeeste kui neidude arvestuses seitse stardikohta.