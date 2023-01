Galerii, video ⟩ Sooru raamatukogu kolis uutesse ruumidesse

Hiljuti vahetus ka asutuse juht. Uus juhataja Leelia Kopp ütles avamisel, et tulevikus võiks inimesi neid külastama meelitada mitte ainult lugemisvara, vaid et raamatukogus saaks korraldada mitmesuguseid töötubasid ja pakkuda külarahvale meelepärast tegevust. Eraldi ruum on kaugtöö tegijatele.