Avo ja Aigar Leok pääsesid kuulsuste halli

Eesti mootorrattaspordi föderatsiooni (EMF) nõukogu president Marek Kiisa tänas võistlejaid, korraldajaid, vabatahtlikke ja pereliikmeid eduka aasta eest. Ta kuulutas alanud hooaja eelkõige turvalisuse aastaks. «Kasvavate hindade foonil ei tohi me mingil juhul teha järeleandmisi ohutuses,» rõhutas Kiisa.

Parim noor motosportlane on Lucas Leok, kes on juunioride motokrossi maailmakarikavõistluste võitja klassis MX65. Parim juunior on aga superkrossi Euroopa meistrivõistluste võitja klassis SX125 Sebastian Leok. Parimaks klubiks kuulutati aga Sõmerpalu motoklubi.