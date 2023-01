Ehin ja Sepp valmistuvad Tartu maratoniks

Ehin meenutab, et viimased viis aastat on nende peres suusatamisest räägitud, aga harva seda harrastatud. «Silver on rääkinud õhinaga, et lähme suusatama ja lähme isegi kuhugi mäesuusatama ja et lumi on tore ja talvepuhkus on parim puhkus. Mulle aga on tundunud suusatamine olevat üks kole asi: vinge ja külm, raske ja ohtlik.»