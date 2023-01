Kõuemürsud hakkavad lendama üle Võrumaa

«Kui praegu on minu relvastuses peamiselt käsitulirelvad kaliibriga 5,56 mm, mis on automaat, ja kuulipildujad kaliibriga 7,62 mm, siis juba lähiaastatel tuleb teise brigaadi relvastusse tankitõrjeraketi kompleks Spike SR, mida praegu Nursipalus lasta ei saa,» rääkis Kuperjanovi pataljoni ülem kolonelleitnant Jaan Kessel läinud nädalal rahvakoosolekul Tsooru rahvamajas.

Niisamuti pole polügooni praegustes mõõtmetes võimalik seal lasta keskmaa tankitõrje raketisüsteemiga Javelin ega kasutada järgmise paari aasta jooksul 2. jalaväebrigaadi arsenali lisanduvaid raskekuulipildujaid. Ka need vajavad oluliselt suuremat ohuala, kui seda on käsitulirelvade 3000-meetrine ohuala. Näiteks Javelini raketi lennukaugus on 4000 või enam meetrit.