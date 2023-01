Põlva lasketiirus algavad esimesed parandustööd

Anne Vasarik lisas, et ta lootis, et parendustööga hakatakse pihta juba möödunud kevadel, kuid kahjuks võttis asi siiski kauem aega.

Põlva siselasketiiruhoone on juba pikalt päris halvas seisus olnud. Nüüd on lõpuks selgunud esimeste hädavajalike tööde hind ja teostaja. Selleni, et paigast saaks tõeline lasketurismikeskus, on aga veel pikk tee minna.