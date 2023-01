«Elanike arvu tõus on tingitud Ukraina sõjapõgenike siia saabumisest,» ütles Valga vallavalitsuse kommunikatsioonijuht Elisabeth Tõnisson. Ta lisas, et kui lätlaste hulk on valla rahvastikus kasvanud 55 ja ukrainlaste oma 225 inimese võrra, siis eestlaste osakaal on vähenenud 170 inimese võrra.