Toiduringluskapp jõuab Põlvasse kevadel

«Meie MTÜ saigi asutatud toiduringluskappide loomiseks Põlvamaal, oleme siin kohalikud eestvedajad,» märkis selles tegutsev vabatahtlik Merlin Niinemägi. Ta lisas, et ettevõtmise üleriigiline algataja oli Roheline Vald MTÜ. «Neil on tehtud ära suur töö, et teistel oleks oma kogukondades võimalikult lihtne süsteem töösse viia.»