Liina Kersna: lastega tegelejate vaimne tervis vajab tuge

Kuna koolikeskkond on oma olemuselt hindav keskkond, peaks seal tunnustust olema 20 korda rohkem. Teame uuringutest, et pidev negatiivne stress mõjutab aju arengut ja pärsib õppimisvõimet. Kui oleme tugeva pinge all, siis asjad lihtsalt ei jää meelde. Nii ongi keeruline, kui mitte võimatu õppida. Seda tuleb arvestada.

Näiteks Eesti 11-aastased on Euroopa ja Põhja-Ameerika riikide võrdluses kolmandal kohal kiusamise kogemuse poolest. Ka PISA 2018 ütleb, et 25 protsenti 12-aastastest on kogenud kiusamist, seda on Euroopa keskmisest rohkem. Kiusuennetusprogrammid haridusasutustes on andnud häid tulemusi. Mida tugevam on kiusamisvastane väärtusnorm haridusasutuses, seda vähem kogetakse ka kiusamist. Kui programmi ei ole, siis on teadlikkus kiusamisest väiksem. Sekkumised vähendavad (128 uuringu põhjal) kiusamise kogemust 15–16 protsenti, kiusamiskäitumist 20 protsenti ehk viiendik kiusab vähem.



Nädalas 300 minutit ehk päevas umbes 45 minutit liikumist vähendab ärevushäire riski.

Laialt on teada, et liikumine toetab vaimset tervist. Tartu ülikooli liikumislabori uuringud näitavad, et koolipäevadel liigub 7–13-aastastest Eesti õpilastest piisavalt vaid iga neljas. Ligikaudu viiendik lastest ei liigu ühelgi päeval minimaalsel soovituslikult tasemel. Liikuvad lapsed õpivad paremini, nende suhted eakaaslastega on paremad ja nii nende füüsiline kui ka vaimne tervis on parem. Soomes 30 aastat kestnud uuringu tulemuse põhjal saab öelda, et aktiivsed lapsed saavad paremaid hindeid ja tulevikus kõrgemat palka ning on vähem töötud.

Lisaks saab USAs tehtud uuringu põhjal väita, et juba 30 minutit liikumist vähendab aktiivsus- ja tähelepanuhäire sümptomeid. Liikumine aitab ka ärevusest üle saada. Nädalas 300 minutit ehk päevas umbes 45 minutit liikumist vähendab ärevushäire riski. Liikuma Kutsuva Kooli programmiga on liitunud juba 176 kooli, aga meil on 521 üldhariduskooli. Seega on pikk tee veel minna.