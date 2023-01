Lõuna-Eesti maa on vähem väärt kui Tartu linn

Eesti kõige väärtuslikuma maaga omavalitsus on Tallinn, mille maa väärtuseks hinnati 12,5 miljardit eurot. Järgnevad Tartu linn, mille maa väärtus on 1,9 miljardit eurot ning Pärnu linn ja Viimsi vald, mille kummagi maa väärtus on 1,1 miljardit eurot.