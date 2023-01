Puka alevikus Valgamaal aasta alguses varaste tõttu traktorist ja laadurist ilma jäänud Tarmo Türi on kindel, et sedavõrd nahaalse ärandamise said toime panna vaid elukutselised vargad, kes ilmselt on masinatega juba üle piiri Lätti või kaugemalegi putkanud.