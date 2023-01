Mulgimaa roheidu pani USAs idanema 100 000 chagatüüblit

Forest Fungi Farms LLC partner Justin Triquet ütles, et koostöö Eesti ettevõttega toob innovatiivse lahenduse meditsiiniseente kasvatamisel. «Ameeriklased on jõudnud arusaamisele, et meditsiiniseened toovad uue ajastu inimeste vaimses ja füüsilises tervises. Lisaks on meditsiiniseentel üüratu potentsiaal metsanduse jaoks,» ütles Triquet.