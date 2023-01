Isamaa Kagu-Eesti valimisnimekirja juhib Priit Sibul

«Mul on siiralt hea meel, et Isamaa valimisnimekiri on traditsiooniliselt palju sügavam kui lihtsalt tugevad esinumbrid ja kõigis ringkondades leiab palju väärikaid kandidaate, kes riigikokku saades toovad Toompeale teadmisi, kuidas parendada elu igas Eesti nurgas,» ütles Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder.