Võru õpilasfirma on abivajavale tüdrukule kogunud üle 770 euro

Firmasse kuulub kolm liiget: turundusjuht Andreas Vanatalo, tegevjuht Jane Mustrik ja finantsjuht Rogert Hollo. Vanatalo sõnas, et oksjonid on olnud oodatust palju edukamad.

«Praegu on meil pakkumisel Kristjan Jõekalda pilt «Päkapikud piiluvad», kuid oksjonil on olnud näiteks ka Vahur Kersna karikatuur, Hanna Martinsoni ja Sidni Tomsoni tehtud pildid,» rääkis ta. «Meie oksjonid on Facebooki-põhised, iga soovija saab kas sõnumites või kommentaariumis öelda summa, mis ta selle kunstiteose eest välja käib.» Töö saab endale mõistagi see, kes kõige rohkem pakub.