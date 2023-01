VIDEO ⟩ Riigipea käis Nursipalu konfliktis sildu ehitamas

«Eks ma selleks ju täna siin olingi, et kõik osalised, alates kaitseministeeriumist, kaitseväest, kohalikud omavalitsused, ka kogukond ära kuulata,» ütles Karis Lõuna-Eesti Postimehele. «Kus need rasked kohad on, kuidas siit edasi minna, et inimesed tunnetaksid, et neist hoolitakse ja samas oleks meie riigi julgeolek tagatud.»