Eesti aasta arst 2022 on Rõuge ja Haanja perearst Viivika Allas

«Selline tunnustus ja au on mulle väga ootamatu ning üllatav,» sõnas Viivika Allas. «Olen rõõmus, et tavalise maa perearsti tööd märgatakse ja hinnatakse, on ju häid arste ja spetsialiste niivõrd palju. See tunnustus kuulub kõikidele Eesti perearstidele. Loodan, et sellest on abi noorte maale tööle asumisel.»

Aasta arsti valisid Eesti Tervise Fond ning portaali arst.ee lugejad. Lõpliku otsuse esitatud kandidaatide hulgast tegi žürii, kuhu kuulusid Eesti Tervise Fondi juhataja perearst Eero Merilind, Põhja-Eesti Regionaalhaigla Kardioloogiakeskuse teadusjuht professor Margus Viigimaa ning tervise- ja tööminister Peep Peterson.

«Arst olla ei ole kunagi igav – iga päeva on nagu suur seiklus, mis on täis üllatusi,» märkis Allas. «Töö sujub hästi siis, kui arst saab inimesest aru ja inimene usaldab arsti. Oluline on, et inimesed ise panustaksid oma tervisesse ning ei loodaks ainult meditsiinile. Soovin, et mingi imenipiga saaks suurendada igaühe enda vastutust ja motivatsiooni oma tervise hoidmiseks.»