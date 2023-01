Daugava veetase on kaks meetrit langenud

Ööga vastu eilset langes veetase umbes 70 sentimeetrit. Alates laupäeva hommikust, mil veetase Daugavas Jēkabpilsi lähedal saavutas aastakümnete kõrgeima näitaja, on see langenud umbes kaks meetrit.

Jēkabpilsi vaatlusjaamas on veetase langenud alla seitsme meetri, kuid on endiselt üle üleujutuse oranži hoiatusjoone, mis on 6,6 meetrit üle jaama nullmärgi.