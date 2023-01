Tomi Saluveer: meid on nüüd jälle veidi enam

Eesti on juba pikalt olnud sisseränderiik: siia pigem tullakse, kui siit minnakse. Kui tavapärastel aastatel on sisseränne olnud ligi 20 000 inimest, siis mullu oli see mitu korda suurem. Ukrainlased on seejuures juba viis aastat moodustanud suurima sisserändajate grupi, kuid varem on neid aastaga meile saabunud paari-kolme tuhande kandis. Eelmisel aastal tõi sõda Eestisse aga ligikaudu 32 000 Ukraina kodakondsusega inimest.