Magnus Piirits, Uku Varblane: Ukraina sõja mõju Eestile on pikaajaline

Rahvusvähemuste peredest pärit naised, kel on raskusi ühiskonda lõimumisel ja kel ei õnnestu haridust omandada või tööturule minna, võivad valida just pereloomise teekonna. Ukraina sõjapõgenike kogukonnas võib seda arengut pidada vähetõenäoliseks, sest peamiselt on Eestisse saabunud naised lastega, kel vaja majanduslikult iseseisvuda, ka ei tingi koduseks jäämist põgenike kodumaa kultuur.

Lõimumisel on üksjagu küsimärke, ka Valgamaal. Näiteks, kas põgenikel on võimalik maakonnas saada tuge keele- ja täiendõppes, tööturule siirdumisel, lapsehoius ja laste haridusteel. Edukas lõimumine on kahepoolne ja sõltub riiki saabujate kultuurilisest ja majanduslikust taustast, motivatsioonist kohanduda ning ühiskonna võimest võtta vastu uusi elanikke. Heade tööturuväljavaadete eeldus on ka tulijate kvalifikatsiooni tunnustamine.

Saabujate omaksvõtt sõltub palju Valgamaa elanikest. Vastuolusid võib tekitada tunne, et põgenikud saavad eeliskohtlemise osaliseks teatud teenustele ligipääsul. Näiteks võib tunduda, et arstiabi kättesaadavus on nende jaoks parem või on neil parem ligipääs lasteaiakohtadele.

Võõristust võib tekitada ka võõrkeeles suhtlemine. Keeleoskus ei määra siiski otseselt, kas põgenike identiteet samastub Eestiga. Näiteks on leitud, et e-residendid tunnevad tugevat seost Eestiga, isegi kui nad Eestis ei ela ega eesti keelt ei räägi.