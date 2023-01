Petised tekitasid üle viie miljoni euro kahju

Investeerimispettustest teatati möödunud aastal politseile 267 korral, tekitatud kahju on veidi üle 3 miljoni euro. Pangapettustest anti teada 473 korral, kogukahjuga ligi 2 miljonit eurot.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre rääkis, et mullu langes kelmide ohvriks keskmiselt kaks inimest päevas ja märke pettuste vaibumisest ei ole.

«Pea kõik pettused korraldatakse Eesti inimestele mujalt riikidest, mistõttu kelmide peatamine siit ei ole võimalik ja ka kaotatud raha tagasisaamine on praktiliselt võimatu. Välja petetud raha võetakse lõpuks välisriikides sularahas välja või suunatakse krüptorahasse,» selgitas Tambre.

«Erandjuhtudel on raha tagasi saadud, kui inimene sai kohe aru, et langes pettuse ohvriks ja võttis ülekande peatamiseks kiirelt ühendust oma kodupangaga. Inimestel endil tuleb olla väga hoolas oma andmetega, et mitte sattuda pettuse ohvriks ja kaotada oma raha,» lisas Tambre.