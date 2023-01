Nädalaga lisandus 567 gripiviiruse ja 1348 COVID-19 juhtu

Jätkub haiglaravi vajadus üle 65-aastaste hulgas, umbes pooled haiglaravi vajanutest on olnud vanemaealised patsiendid, kolmandik on olnud lapsed. Gripi tõttu on intensiivravi vajanud 19 inimest. Sel hooajal on gripi tüsistuste tõttu surnud kaheksa inimest vanuses 57-91. Kõigil olid rasked kaasuvad haigused.