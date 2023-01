Vabatahtlik tegevus tõi lõunaeestlastele tunnustuse

Eelmise aasta väljapaistvamad kodanikuühiskonna tegijad valiti enam kui 800 esitatud kandidaadi seast ja neid tunnustati seitsmes kategoorias: aasta vabatahtlikud, vabatahtlike kaasajad, vabatahtlikku tegevust edendanud ettevõte, aasta ettevõte, aasta tegu, aasta missiooniinimene ja aasta algatus. Viimati nimetatu saab 5000 euro suuruse autasu Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt.

Aasta vabatahtliku tiitli said sedapuhku 14 inimest, kelle seas on ka neid, kes seotud Lõuna-Eestiga.

Teiste seas pälvis tunnustuse ka Nataliia Lohozynska, kes saabus Ukraina sõjapõgenikuna Eestisse 2022. aasta aprillis. Ta oli juba Ukrainas elades aktiivne vabatahtlik. Valga abikeskusesse sattudes ei jäänud ta käed rüpes istuma, vaid tuli meeskonnale appi ja hakkas koordineerima Ukraina sõjapõgenike liikumist läbi Eesti teistesse Euroopa riikidesse.

Lohozynska on abiks ka Valga toidupangas, aitab vähenenud töövõimega inimestele süüa valmistada, samuti Valka jäänud Ukraina perede eest hoolitseda. Tema keeleoskus ja organisatoorsed võimed olid ja on põgenike abistamisel hindamatu väärtusega.

Sama tiitli pälvib ka Liidia Post, kes on tegutsenud aktiivselt represseerituid ühendavates MTÜdes Tartu Memento ja Memento Põlvamaa. Tema eestvedamisel kohtusid 2021. aastal esimest korda need eestimaalased, kes Siberis sündinud, ning loodi Siberis Sündinud Laste MTÜ. Liidia Post näitab üles suurt hoolivust, leiab alati hea lahenduse ja aitab ühesuguse saatusega inimesi liita. Sageli katab ta kaasteelistele laua omatehtud toitudega ning üllatab tähtpäevalisi enda valmistatud kingitustega.

Aasta algatus on «Ukraina heaks!». See on kolme Eesti vabaühenduse – ukraina kultuurikeskuse, Eesti pagulasabi ja Mondo – algatus Ukraina elanike abistamiseks. Sõda on erakordne ja nõuab ka erakordselt head koostööd. Need kolm ühendust näitasid 24. veebruarist alates kiiret reageerimist, paindlikku kohanemist ja tulemuslikku tegutsemist põgenike vastuvõtul Eestis.