Uued hooldustöötajad tulid naabermaakondadest

Diana Patrael on tööl ajutiselt ära oleva töötaja Eva Kongo asendajana ning Evelin Treial asus tööle poole kohaga, teatas Otepää vallavalitsus.

Patrael on pärit Kanepi vallast, ta on lõpetanud Tartu tervishoiu kõrgkooli hooldusõe erialal. Treial on aga töötanud Kanepi vallavalitsuses koduhooldespetsialistina. Ta on tegev ka Naiskodukaitse Kanepi jaoskonnas ning on Kanepi noorkotkaste pealiku abi.

Treial on pärit endisest Palupera vallast. Ta on lõpetanud Tartu kutsehariduskeskuses sekretäritöö ja raamatupidamise ning spaatöö ja teeninduse eriala. Varem on ta töötanud Stockmanni kaubanduskeskuses. Praegu töötab ta ka Pühajärve spaas ja puhkekodus.