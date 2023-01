Võrumaa valmistub IT-kooli kood/Võru avamiseks

«Idee luua Võrumaale IT-kooli on ringelnud juba aastaid, kood/Võru rajamine on nüüd üks reaalsemaid samme, millel võiks olla suur kasutegur,» rääkis projekti eestvedaja, Võru linnavolikogu esimees Anti Haugas ideed maakonna omavalitsustele tutvustades.

«Kooli kood/Jõhvi asutajad hindavad, et Eestis on aastas puudu ligikaudu 5000 tarkvarainseneri,» lausus Haugas. «Selle ettevõtmise algatajate enda visioon on, et lähiaastatel proovitakse täita sellest vajadusest 20 protsenti ehk koolitada aastas tuhat IT-spetsialisti.» Jõhvi kooli asutajatest on tuntumad näiteks Bolti asutaja Martin Villing ja Wise'i kaasasutaja Taavet Hinrikus.

Hea koht keskväljaku kõrval

Uue kooli rajamiseks on praegu kõne all Võru keskväljaku kõrval asuva pangahoone neljas korrus, mille üks tiib on kunagi valmis ehitatud koosolekuruumiks, aga seisab tühjana. «Selle vastas on aga välja ehitamata osa, kus on palju valgust ning vaade vanalinnale,» kirjeldas Haugas kaalukausile jäänud asukohta.

Linn on Haugase sõnul teinud esmase ekspertiisi ning selle põhjal võiks pangamaja ruumide väljaehitamine maksma minna ligi miljon eurot. «Õpperuumide rajamine sisaldaks muu hulgas lifti, ventilatsiooni, kütte- ja veetorustike uuendamist,» lisas ta. «Ruumi kandevõime on piisav, samuti on seal kaks väljapääsu ning võimalik seega täita tuleohutusnõudeid.»