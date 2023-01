Võistlus keskendub hädaabinumbrile 112

Fotosid ja videoid saab postitada 11. veebruarini. See on päev, mil kõikjal Euroopa Liidus tähistatakse lühinumbri 112 päeva. Võitjad kuulutatakse 17. veebruaril välja ürituse lehel. Meeldejäävamate piltide ja videote autoreid ootavad auhinnad.

«Lapsed on tublid hädaabinumbrile helistajad, nad kuulavad tähelepanelikult päästekorraldaja juhiseid ning täidavad väga hoolikalt saadud korraldusi, kuni saabub politsei, pääste või kiirabi. Just kuulamisoskuse poolest on lapsed suurepärased eeskujud täiskasvanutele. Rõõmsaks teevad ka näited, kus lapsed helistavad hädaabinumbrile, et teavitada abivajajast või mõnest korrarikkumisest,» rääkis Alvela.