Lüllemäe restoran pääses esikümnesse

«Oleme Lüllemäel tegutsemise aja jooksul andnud endast parima, et olla pidevas arengus nii kokakunstis, jätkusuutlikes valikutes kui ka teeninduses. Seejuures on pühendumine meie külalistele nii maitseelamuse kui ka külalislahkuse pakkumisel just see miski, mis meid aina paremaks saama innustab. Oleme väga liigutatud, et meie külalised on meid nõnda lahkelt tunnustanud,» ütles restorani majaperenaine Triin Vissel.