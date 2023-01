Põlva bussijaama WC ukse taga võib jänni jääda

Kaheksandal katsel, kui Ilmar Tagel on lõpuks pileti seadeldise alla asetanud, uks avaneb.

Põlva uus bussijaam on avatud olnud nüüd juba üle aasta. Seal asuva WC kasutamiseks on aga loodud süsteem, mis on küll moodne, aga tekitab paljudes veel küsimusi. Lõuna-Eesti Postimehe ajakirjanik ja veel üks vabatahtlik katsejänes proovisid selle ise järele.