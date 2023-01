Toitlustusmure viib Valga valla oma kööki rajama

Toidupäeva maksumuse hiljutise tõusu tagamaad on suuresti seotud eelmise toitlustuslepinguga. Lasteaedu lähiajani toitlustanud OÜd Gurmann saatsid etteheited, et toit hilineb ega vasta ootustele. Toitlustaja palus ka toidupäeva maksumust tõsta, kuna kulud olid kriisi ajal kasvanud. Vallavalitsus keeldus. Lõpuks ütles firma novembri algul lepingu nädalase etteteatamisega üles ja vallavalitsusel tuli kiirelt uus teenusepakkuja leida.

Kiire lahenduse vajadus tähendas aga, et vald pidi leppima hinnaga, mida asendajad küsisid. Praeguseks on sõlmitud hommiku- ja lõunasöögi pakkumiseks leping P. Dussmann Eesti OÜga ja õhtuootega seotud leping AnneConspirator OÜga. Võrreldes varasemaga kerkis toidupäeva maksumus oluliselt, jaanuarist oleks lastevanematel 1,58 euro asemel tulnud maksta 3,99 eurot päeva eest, valla panus jäi edasi 1,36-euroseks, kokku on maksumus 5,35 eurot.