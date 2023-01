Nursipalu-teemalise pöördumise arutelu lükkub edasi

Seetõttu otsustas komisjon kõigi riigikogus esindatud erakondade esindajate nõusolekul, et pöördumise arutelu on mõistlikum alustada pärast märtsi algul toimuvaid parlamendivalimisi.

Komisjon on selle esimehe Raimond Kaljulaidi sõnul seisukohal, et harjutusvälja laiendamine on Eesti riigikaitsele vajalik. Samas peab laiendusega seotud probleemid lahendama tema sõnul mõjutatud osapoolte, eelkõige kohalike elanike seisukohast õiglaselt ja koostöös kogukonnaga.

Kaljulaidi sõnul peab kogukonnal ning pöördumisele allakirjutanutel olema kindlus, et harjutusvälja laiendamisest mõjutatute huvid on kaitstud ja ühiste arutelude käigus tuleb saavutada inimestele õiglasena tajutav lahend. «Kui ilmneb, et seadused ei taga mõjutatud isikute õiglast kohtlemist, tuleb vajadusel teha ettepanekud vastavate seaduste muutmiseks.» Seadusest tulenevalt on riigikogu komisjonidel rahvaalgatuste arutamiseks aega kuni kolm kuud ja otsuse langetamiseks kuni kuus kuud. «Riigikogu 14. koosseisu volitused lõppevad aga peagi ning valitakse uus koosseis, mis mõistagi tähendab ka seda, et tuleb uus riigikaitsekomisjon,» nentis Kaljulaid.

Alustades pöördumise menetlust vahetult enne valimisi, jõuab komisjoni praegune koosseis tema sõnul asjaoludega vaid osaliselt tutvuda ning kuulata ära pöördumise algatajate seisukohad, kuid otsuseni tõenäoliselt ei jõua. See aga tähendab, et pöördumise osas hakkab seisukohta kujundama uus komisjoni koosseis, mis aga ei ole saanud osaleda asjaolude varasemas arutelus.