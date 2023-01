Relvaomanik õnnetusest: kihlvedu ei olnud

Politseile tuli 9. jaanuaril väljakutse Tõrva valda viga saanud mehe juurde. «Kohapeal selgus, et 32-aastane mehemürakas oli ühise joomingu käigus sõbraga kihla vedanud, et tema kindlasti ei karda endale õhupüssist kätte lasta,» teatas Lõuna prefektuur päev hiljem ühismeedias. «Eesti mees peab oma sõna! Isegi kui kihlvedu ühtki eurot, uhket tiitlit ega muud trofeed kaasa too. Mõeldud – tehtud.»