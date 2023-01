Setod pidutsesid koos metropoliidiga

Aastavahetuspidu on Laaneotsa sõnul juba umbes kümne aasta pikkuse ajalooga traditsioon. «Alati on kohal ülemsootska ja delegatsioon Seto­maalt, kes jagavad sõnumeid Setomaalt. Samuti on peole oodatud Tallinna leelokooride liikmed, aga ka kõik muud Tallinna setod.»