Raamatukogu pühendas sauna-aastale näituse

Pärnikule meeldib taolisi väljapanekuid kokku seada. «Näituse koostamine ja kujundamine on alati põnev: just kui oma kogu taasavastamine.»

«Üks täiskasvanu lihtsalt küsis näituse kohta, aga üks õpilane, kes sattus juhuslikult näituse juurde, lausa imestas – mis asi see on! Arutlesime siis, et saunaskäik on nii elementaarne toiming, et me ei mõtle eriti selle kasulikkusest laiemalt,» rääkis Pärnik.