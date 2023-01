Mulgipudru kasutegur seati valemisse

Saadud valem on järgmine: 1 kilu kardult + 1 laas suurmit + 1 luskatäüs suula = 12,3 kilumeeterd. Kes mulgi keelt ei mõista, sellele teadmiseks, et suurmit tähendab kirjakeeles kruupe. Kuigi mulgipudru austajatele on see muidugi enesestmõistetav niigi.