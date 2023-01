Lasteaialapsed tähistasid liikumisaastat

Liikumisaasta rütmis kulgevad lasteaia tegemised lähiajal veel korduvalt. «Järgmine nädal on plaanis õues ühiselt töötajate ja lastega tantsida ning võimelda, ühel päeval saavad kõik töötajad oma rühmaruumis ja kabinettides Zoomi kaudu osaleda tantsuminutis,» rääkis õppealajuhataja Maarja Viks. «Kasekese majas on töötajatele orienteerumine ja ühel õhtul pärast tööd on võimalus osaleda taskulambimatkal. Nädala lõpetuseks pakutakse tervislikku ampsu.»