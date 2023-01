Võrus elav ukrainlanna: hiina keel on raske, aga eesti keel ei ole

«Ma tean, ma räägin vigadega. Eesti keelel on oma loogika, aga see ei ole raske. Hiina keel on raske, araabia keel on raske, aga eesti keel ei ole,» ütleb 27-aastane Valentyna. Tema eesti keel kõlab küll pisut pelglikult, kuid ootamatult täpselt.