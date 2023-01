Uuring: kodudes jääb suitsuandureid järjest vähemaks

«Kui andur annab häire ja meil on põhjust kahtlustada või oleme lausa veendunud, et tegu on päris tulekahjuga või vingugaasimürgitusega, siis kaasame ka päästeameti,» ütles Tarmo Pärjala. Ta lisas, et paraku nõuab tuli ohvreid ka siis, kui töötav andur on olemas, sest inimesed ei jõua ohule piisavalt kiiresti reageerida – seetõttu on nutikas andur kindlasti elutähtis.