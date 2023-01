GALERII ⟩ Selgusid Põlvamaa kultuuripärlid

Mehikoormas elav Urmas Kalla on tihedalt seotud vana Võromaa keele ja kultuuriga. Ta osaleb konsultandina rahvamuusikatöötluste festivali Mooste Elohelü ettevalmistustel, laulab seto meeskooris Liinats´uraq“ ning ansamblis Ütsiotsõ, olles seal eeslaulja. Aastaid on olnud Kaika suveülikooli rektor ning on jätkuvalt eesti-võro sõnaraamatu töörühma liige Võru instituudi juures. Igapäevaselt tegeleb võru keele uurimise ja õpetamisega, on koostanud ka võrokeelseid tekste Uma Pidole.