Eeloleva nädala esimeses pooles läheb ilm soojemaks.

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva enamasti pilves ilm. Ida-Eestis võib vähest lund sadada. Puhub idakaare tuul 3-9 m/s, hommikul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Külma on 2-7 kraadi.

Esmaspäeva päeval on samuti enamasti pilves ilm ja kohati võib vähest lund sadada. Tuul pöördub läänekaarde ja tugevneb 3-9, õhtu poole rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -6 kraadi.

Teisipäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Pärast keskööd jõuab Põhja-Eestisse sajuala, mis laieneb aegamisi lõuna poole. Sajab lund ja paiguti tuiskab, saartel ja rannikul tuleb sekka ka lörtsi ning vihma. Varitseb jäiteoht. Puhub edelatuul 3-8, puhanguti 11, saartel ja rannikul 7-12, puhanguti kuni 16 m/s. Külma on 2-7 kraadi, saartel ja läänerannikul jääb termomeetrinäit -2 ja +2 kraadi vahele.

Teisipäeva päeval on samuti pilves ilm. Ennelõunal sajab mitmel pool lund ja kohati võib tuisata, saartel ja rannikul tuleb sekka ka lörtsi ning vihma, on jäiteoht. Pärastlõunal sadu järk-järgult lakkab põhja poolt. Puhub edela- ja läänetuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhtul tuul veidi nõrgeneb. Õhutemperatuur on 0 kuni -3, Lääne-Eestis tuleb kuni 3 kraadi sooja.

Kolmapäeva öösel on pilves ilm. Saartel ja rannikul sajab kohati vähest vihma. Edelatuul tugevneb 5-11, saartel ja rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -2, Lääne-Eestis tuleb 1-3 kraadi sooja.

Kolmapäeva päeval on pilves ilm. Siin-seal sajab vähest vihma, sekka võib tulla ka lörtsi. Hilisõhtul muutub sadu laialdasemaks ja tihedamaks. Puhub edelatuul 5-12, saartel ja rannikul puhanguti kuni 16 m/s. Sooja on 2-5 kraadi.