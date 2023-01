President kaitseministrile: Nursipalust puudutatud kogukond on riigile partner

President Karis nentis, et piisavad väljaõppe võimalused on Eesti kaitseväe lahinguvõimelisuse vaates hädavajalikud ning keeruline julgeolekuolukord esitab nii riigile kui kodanikele senisest suuremaid nõudmisi. „Eesti kaitsevõime tõstmise vajadus on kõigile arusaadav,“ peegeldas riigipea oma kohtumist Võrus. „Kuid samuti on tähtis kohalikule kogukonnale ja omavalitsustele selgitada laiendamisotsuse tagamaid ning sellega kaasnevaid mõjusid, et riigikaitse arendamine toimuks usalduse ja koostöö pinnalt.“