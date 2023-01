Nursipalu laiendamine võib reisirongid taas Võrru tuua

«Lõigul on vaja kapitaalremonti, mille kuluhinnangud on põhimõtteliselt olemas,» ütles Sikkut. «Räägime rohkem kui 54 miljonist eurost.»

Valga-Võru–Koidula raudteel toimus reisijatevedu 2001. aastani. Kuigi selle taastamise on omavalitsusjuhid võtnud jutuks korduvalt, on ministeeriumides viidatud väikesele kaubaveo potentsiaalile ning reisijate vähesusele. Hiljuti ilmutas aga lõigu vastu huvi Nursipalu harjutusvälja laiendamisega ametis olev kaitseministeerium. See muutis mängu.