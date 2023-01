Ragner Lõbu: väiksed maakoolid tuleks võtta riikliku kaitse alla

Kauksi kool on hea näide, kuidas mitteinvesteerimine viib kooli hääbumiseni. Viimase kümne aasta jooksul on omavalitsuse investeeringud väikekooli olnud peaaegu olematud. Kas omavalitsuse hariduskulud ja investeeringud on õiges tasakaalus, kui peaaegu 2/3 vallaelanikest elab väljaspool Põlva linna, aga enamik eelarverahast kulutatakse valla keskuses? Linnast väljaspool asuvad koolid ja lasteaiad saavad vaid umbes 25 protsenti kogu valla hariduse ja spordi eelarve rahast.

Et mingi asutus, organisatsioon, ettevõte saaks hästi toimida ja areneda, tuleb sellesse panustada. Motiveerida ja väärtustada töötajaid ning investeeringute toel luua toimimiseks vajalik keskkond.

Eriti hull on olukord aga 2023. aasta investeeringutega: Põlva linna koolid ja lasteaiad saavad umbes kaks miljonit eurot investeeringuraha, väljaspool maakonnakeskust on aga ainuke õnnelik Ahja koolimaja, mille katuse remondiks on eraldatud umbes 54 000 eurot. Tilsi, Ahja, Vastse-Kuuste, Mooste, teie olete järgmised, kus sellise suhtumise jätkudes koole ja lasteaedu sulgema hakatakse.

Probleemide lahendamiseks on tavaliselt kaks võimalust: suunata energia sellesse, kuidas probleem lahendada, või tegeleda sellega, kui suur ja võimatult lahendatav see kõik on. Põlva vallavalitsus on Kauksi kooli puhul valinud selle teise variandi. Küll on õpetajad liiga vanad, liitklassid ei sobi, vanemad tahavad ise kooli sulgeda.