Toetusmeede viib kiire interneti enam kui 6000 aadressile

“Eesti maa-asulates ja väikelinnades on endiselt ligi 80 000 aastaringses kasutuses olevat eluruumi või ettevõtet, kus puudub ligipääs kiirele internetile. Ometi toetab selle taskukohane jõudmine Eesti erinevatesse paikadesse regionaalset arengut, parandab kohalike ettevõtete konkurentsivõimet ja annab inimestele paindlikkuse teha tööd asukohast sõltumata,” ütles ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvan. Värskeima toetusmeetme tulemusena hakatakse ülikiire interneti juurdepääsuvõrke rajama 45 kohalikku omavalitsusse kogusummas 10,4 miljonit eurot. Sellele lisandub toetuse taotlejate omafinantseering ligi 7 miljoni euro ulatuses.

Ministri sõnul on tegemist hästi sihitud toetusmeetmega, mis viib kiire interneti esmajärjekorras just nende majapidamiste ja ettevõteteni, kus vajadus selle järele on kõige pakilisem. “Meil on olnud väga hea koostöö kohalike omavalitsustega, kes omavad piirkonna vajadustest kõige täpsemat ülevaadet. Kaasamine aitab tagada toetuseks planeeritud raha võimalikult efektiivse kasutamise, mis on ülikiire internetiühenduse rajamise kulukust arvestades võtmetähtsusega,” märkis Järvan.

Toetusmeetmes on eelarve omavalitsuste vahel jaotatud proportsionaalselt. See tähendab, et toetust saadakse võrdeliselt vastavalt konkreetses maakonnas olevale valge ala suurusele. “Riik toetab kiire interneti jõudmist turutõrkepiirkondadesse, kus see täna puudub ja kuhu 2024. aasta lõpuks ettevõtjad selle ehitamist ka ei plaani. Eelarve on eraldatud 71 kohalikule omavalitsusele üle Eesti ja esimeses voorus sai summa pea täies mahus kasutatud 30 kohalikul omavalitsusel. Kasutamata jäänud eelarve osas avaneb peagi teine taotlusvoor, mille ettevalmistamine juba käib,” tutvustas Järvan.