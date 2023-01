GALERII JA VIDEO ⟩ Maanteemuuseumi jõudis Tallinna lennujaamast tõeline masinamürakas Kroko

Maantemuuseumi juhataja Ivo Posti sõnutsi kaalub lumesahk 32 tonni ning pikkust on sellel 18 meetrit. «Lennujaamas arvati, et viimati töötas see kümmekonna aasta eest. Aga kuna lennujaama laiendamise tõttu oli ruumi juurde vaja, jäi see lihtsalt ette. Meie olime küll väga õnnelikud, et nad meile selle pakkumise tegid. Saadeti ju paljud nõukogudeaegsed masinad taasiseseisvunud Eestis vanametalliks.»