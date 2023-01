Avalikud varjumiskohad leiab nüüd ka kaardilt

„Oleme vähem kui aastaga välja selgitanud, kontrollinud ja tsiviilkaitse märgisega tähistanud 103 avalikku varjumiskohta umbes 60 000-le inimesele. Aasta lõpuks on eesmärk kaardistada ja tähistada avalikud varjumiskohad kuni 100 000 inimesele. Selleks, et inimestel oleks parem ülevaade avalike varjumiskohtade paiknemisest, pöördusime Maa-ameti poole ning koostööna valmis avalike varjumiskohtade kaart,“ selgitas Päästeameti varjumise nõunik Sten-Patrick Kreek. Kaart on leitav Maa-ameti geoportaalis , Päästeameti kodulehelt , veebilehel olevalmis.ee ja rakendusest „Ole Valmis!“.

Avalike varjumiskohtade valikul lähtutakse põhimõtetest, et varjumispaik on maa all, piisava ehitus-tehnilise vastupidavusega ja soovitavalt ilma akendeta. Asuma peaks varjumispaik kohas, kus lähiümbruses võib tänavatel viibida palju inimesi või siis on selles piirkonnas palju inimeste varjumiseks mittesobivaid ehitisi. Varjumiseks sobivad näiteks majade keldrid ja maa-alused parklad. Avalike varjumiskohtade hoonete sobivuse ja tehnilise seisukorra kontrollisid üle Päästeameti inspektorid.