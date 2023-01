Valgalast otsivad kahe riigi korrakaitsjad

Valga piirkonnapolitseinik Marek Käis lausus, et politseile on laekunud vihjeid pea igast Eesti otsast, et Vahurile sarnast meest on siin-seal liikumas nähtud. Neid vihjeid on ka kontrollitud, kuid paraku seni need mehe leidmiseni veel viinud ei ole. «Praegu tegelebki politsei peamiselt vihjete kontrollimise, info töötlemise ning kogukonnaga suhtlemisega,» lausus Käis.