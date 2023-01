Kultuuri- ja spordipreemiatele kandideerivad ka lõunaeestlased

„Eesti eduka kultuuri ja spordi aluseks on tublid inimesed. Riiklikud preemiad on kõrgeim tunnustus, mida valitsus kultuuri- ja spordirahvale annab. Tänan südamest kõiki, kes tõid esile Eesti kultuuri ja sporti märkimisväärselt panustanud inimesi – komisjonini jõudis palju väärikaid ja olulisi kandidaate, kes on andnud kultuuri õitsemisse olulise panuse või olnud oma saavutustega eeskujuks,“ ütles kultuuriminister Piret Hartman.